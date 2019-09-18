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15:05

Представлено гоночное купе с 600-сильным двигателем Honda

Трек-кар для хилл-клаймов построен итальянской ATS Automobili

Итальянская фирма ATS Automobili, основанная в 2011 году, представила трековый суперкар RR Turbo. Купе разработано и построено собственными силами вновь образованного подразделения ATS Corsa и омологировано в соответствии с техтребованиями итальянской федерации автоспорта ACI Sport и FIA.

ATS RR Turbo позиционируется как трек-кар для частных команд и гонщиков, которые ищут доступный автомобиль, но с компонентами высокого уровня. Двухдверка имеет допуск на все чемпионаты класса GT и Challenge, в том числе немецкую национальную гоночную серию VLN, а также европейские соревнования по скоростному подъему на гору. Цена автомобиля — 110 тысяч евро (7,9 миллиона рублей) без учета налогов.

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Основа RR Turbo — шасси с пространственной рамой из хромомолибденовой стали, которое без каркаса безопасности весит 40 килограммов. Трубчатые элементы конструкции сварены в форме сердечника, обеспечивающего высокую жесткость и безопасность. Рычаги пуш-род подвески, амортизаторы, кронштейн антикрыла и выхлоп закреплены как на спортпрототипах — к моноблочному «колоколу» из алюминиевого сплава 7075.

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В движение трек-кар приводит двухлитровый турбомотор Honda от Civic Type R. Агрегат серьезно доработан: у него кованые поршни, головка блока цилиндров с оригинальными впускным и выпускным коллектором, турбина Garrett и блок управления Hondata. Отдача — 600 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента.

Тяга подается на заднюю ось через шестиступенчатую секвенталку 3MO FTX с подрулевыми лепестками и дифференциал повышенного трения. Базовые тормоза — это стальные диски (335 миллиметров спереди и 305 миллиметров сзади) с четырехпоршневыми суппортами Brembo, но за доплату доступны 350-миллиметровые углерод-керамические роторы и моноблочные суппорты ATS-Sicom.

Строить машину ATS Corsa помогали такие известные компании, как Michelin Motorsport, Sicom, Nardi Personal, D-Factory и Dtale, а поставщиками компонентов выступили Tractive Suspension, Teknogear, 3MO Performance, Atech и AIM. Первые машины покупатели получат уже весной следующего года.