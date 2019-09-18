Представлено гоночное купе с 600-сильным двигателем Honda

В движение трек-кар приводит двухлитровый турбомотор Honda от Civic Type R. Агрегат серьезно доработан: у него кованые поршни, головка блока цилиндров с оригинальными впускным и выпускным коллектором, турбина Garrett и блок управления Hondata. Отдача — 600 лошадиных сил и 630 Нм крутящего момента.

Тяга подается на заднюю ось через шестиступенчатую секвенталку 3MO FTX с подрулевыми лепестками и дифференциал повышенного трения. Базовые тормоза — это стальные диски (335 миллиметров спереди и 305 миллиметров сзади) с четырехпоршневыми суппортами Brembo, но за доплату доступны 350-миллиметровые углерод-керамические роторы и моноблочные суппорты ATS-Sicom.