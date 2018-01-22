Средства от продажи «Корвета» с номером «001» пойдут на благотворительность

Пульс

Первый новый Corvette ZR1 продали в семь раз дороже базовой цены

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22 января 2018

На торгах аукционного дома Barrett-Jackson продали первый экземпляр Chevrolet Corvette ZR1 нового поколения. Итоговая стоимость автомобиля с номером «001» составила 925 000 долларов (52,4 миллиона рублей), тогда как базовая цена модели равняется 120 000 долларов (6,8 миллиона рублей).

На тех же торгах Barrett-Jackson был продан первый собранный экземпляр особого «Мустанга», который посвящен 50-летию фильма «Буллит» со Стивом МакКуином в главной ролик. Модель дебютировала на прошедшем автосалоне в Детройте. Стоимость проданного экземпляра составила 300 000 долларов. Средства от продажи «Корвета» и «Мустанга» пойдут на благотворительность.

Ford Mustang Bullitt

Ford Mustang Bullitt

Премьера Chevrolet Corvette ZR1 нового поколения состоялась в ноябре 2017 года на автосалоне в Дубае. Купе оснастили 6,2-литровым бензиновой «восьмеркой» с приводным нагнетателем. Отдача мотора составляет 765 лошадиных сил. Он сочетается либо с семиступенчатой механической коробкой передач, либо с восьмидиапазонным «автоматом».

Chevrolet Corvette ZR1

Chevrolet Corvette ZR1

ZR1-версия суперкара также получила уникальный аэродинамический обвес. Входящие в него задние крылья (для модели доступны два варианта) крепятся к элементам шасси, как на гоночных автомобилях, а не к кузовным деталям. Это позволяет сделать конструкцию прочнее.

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