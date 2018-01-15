Ford посвятил особый Mustang фильму 50-летней давности

Компания Ford на автосалоне в Детройте представила особую версию купе Mustang — Bullit. Новинка, выпущенная в честь 50-летия фильма «Буллит» со Стивом МакКуином в главной роли, получила уникальный окрас кузова и увеличенную мощность двигателя.

Купе Mustang Bullit оснащается 5,0-литровым атмосферным двигателем V8, отдача которого составляет около 482 лошадиных сил и 569 Нм крутящего момента («восьмерка» стандартного Mustang GT выдает 466 сил). Агрегат сочетается с шестиступенчатой механической трансмиссией. Максимальная скорость двухдверки — 262 километра в час.

Спецверсия комплектуется перенастроенным активным выхлопом, впускным коллектором от «заряженного» Shelby GT350 c 87-миллиметровыми дроссельными заслонками, а также иным блоком управления двигателем.

В список оснащения Ford Mustang Bullit входит руль с подогревом и отделкой кожей, спортивные сиденья Recaro, 12-дюймовая приборная панель с уникальным дизайном экрана приветствия, 19-дюймовые колесные диски, тормоза Brembo с красными суппортами, адаптивная подвеска MagneRide и улучшенная аудиосистема. Когда начнутся продажи особого «Мустанга» и сколько он будет стоить, не уточняется.

В съемках фильма 1968 года принимало участие два Mustang GT390. Весной прошлого года один из них нашли на свалке в мексиканской пустыне. Автомобиль идентифицировали по оригинальному зеленом цвету кузова, следам от каркаса безопасности и дыре в полу для выхлопной трубы генератора, который питал осветительные приборы во время съемок.