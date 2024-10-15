Audi представила самый мощный гибрид A3 Sportback

На новом Audi A3 Sportback TFSI e 1,4-литровый ДВС сменился 1,5-литровым TFSI evo2 с более высокой степенью сжатия (11,5:1 против 10:1) и доработанным охлаждением камеры сгорания. Пару ему составляет 116-сильный электромотор, встроенный в корпус шестиступенчатой коробки передач S tronic с двойным сцеплением.

Гибрид предлагают в двух вариантах — 40 TFSI e 2 и 45 TFSI e 1. В более мощном мотор 1.5 выдает 177 сил (250 Нм), что на 27 сил больше, чем раньше. Общая отдача системы — 272 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента. На разгон с места до 100 километров в час такой хэтчбек тратит 6,3 секунды, а максимальная скорость равна 237 километрам в час.

«Младший» вариант оснащается 150-сильным ДВС, а совокупная отдача равна 204 силам. Крутящий момент на пике — 350 Нм. 40 TFSI e 2 достигает «сотни» за 7,4 секунды и разгоняется до 225 километров в час. На электричестве предельная скорость обеих версий — 140 километров в час.