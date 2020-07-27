Разработан неброский тюнинг-кит для обновленного Audi A5

Ателье ABT Sportsline предлагает кастомизировать купе, кабриолет или лифтбек A5 за счёт оригинальных дисков диаметром 19 или 20 дюймов, композитного спойлера и регулируемых спортивных пружин.
Доступны четыре варианта колёс: в зависимости от размера, дизайна и выбранного цвета цена варьируется от 2,7 до 3,8 тысячи евро (от 227 до 318 тысяч рублей). Спойлер стоит 1,55 тысячи евро (129 тысяч рублей), подвеска с возможностью регулировки клиренса на 15-40 миллиметров — 926 евро (77 тысяч рублей).
Фото: ABT Sportsline
Мотористы ABT Sportsline пока подготовили прошивку только для дизельной A5 45 TDI и «заряженной» S5. Форсировать 3,0-литровый двигатель с 231 лошадиной силы и 500 Нм до 268 лошадиных сил и 540 Нм стоит 2,5 тысячи евро (210 тысяч рублей). В будущем инженеры обещают разработать чип для менее мощных дизельных A5 40 TDI и для бензиновой модификации A5 45 TFSI.
По желанию заказчика бюро ABT Sportsline может персонализировать интерьер. В числе фирменных аксессуаров — декорирование кнопки запуска двигателя и селектора трансмиссии, отделка передней панели и дверных карт карбоном, а также установка в передних дверях специальной подсветки с проекцией ABT. Полная модернизация семейства Audi A5 обойдётся в 8,2 тысячи евро (684 тысячи рублей).