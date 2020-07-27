Разработан неброский тюнинг-кит для обновленного Audi A5

Ателье ABT Sportsline предлагает кастомизировать купе, кабриолет или лифтбек A5 за счёт оригинальных дисков диаметром 19 или 20 дюймов, композитного спойлера и регулируемых спортивных пружин.

Доступны четыре варианта колёс: в зависимости от размера, дизайна и выбранного цвета цена варьируется от 2,7 до 3,8 тысячи евро (от 227 до 318 тысяч рублей). Спойлер стоит 1,55 тысячи евро (129 тысяч рублей), подвеска с возможностью регулировки клиренса на 15-40 миллиметров — 926 евро (77 тысяч рублей).