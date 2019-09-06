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15:04

Audi обновила семейство A5 и «заряженный» S5

Все модификации отныне предложены с гибридными силовыми установками

Марка Audi представала обновленные A5 Sportback, A5 Coupé, A5 Cabriolet и S5. В ходе рестайлинга семейству немного подправили внешность и пересмотрели набор оборудования, в частности, у машин появился улучшенный мультимедийный комплекс. Продажи рестайлинговых A5 на европейском рынке начнутся осенью этого года.

Визуальные отличия обновленного семейства Audi A5 свелись к измененной решетке радиатора Singleframe с сотовой структурой — она стала более плоской и широкой, увеличенным воздухозаборникам по краям переднего бампера, новым боковым юбкам и новому диффузору с трапециевидными насадками на выхлопные патрубки. Вентиляционная прорезь над решеткой — дань уважения Audi Sport quattro образца 1984 года.

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Audi A5 Coupé

Уже в базе рестайлинговые Audi A5 предлагаются со светодиодными фарами. Среди опций есть матричная и лазерно-люминофорная оптика, а также задние LED-фонари с динамическими указателями поворота. Для моделей предложено 12 вариантов окраски кузова и два пакета стайлинга экстерьера: advanced и S line. Их можно сочетать с любыми доступными дизайнерскими наборами декора салона.

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Audi S5 Coupé TDI

Среди нового оснащения — мультимедийный комплекс MMI на платформе MIB третьего поколения. Основной дисплей с акустическим откликом имеет диагональ 10,1 дюйма. Система поддерживает естественное голосовое управление, WiFi и общается со светофорами, выводя данные об их переключениях на 12,3-дюймовую виртуальную приборную панель. Расширены возможности навигации — теперь она предлагает маршрут с учетом предыдущих поездок.

Гамма двигателей обновленного семейства A5/S5 состоит из бензиновых и дизельных «четверок» с 12-вольтовым стартер-генератором, а также дизеля 3.0 V6 в обычном и гибридном варианте с электронаддувом и 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность бензиновых агрегатов составляет 190 или 245 сил, дизельных варьируется от 163 у 35 TDI до 347 лошадиных сил у S5 TDI. Машины с четырехцилиндровыми моторами оснащены «роботом» S tronic, 45 TDI и S5 — восьмидиапазонным «автоматом». Трансмиссия quattro ultra доступна за доплату, у самых мощных версий постоянный полный привод quattro уже включен в стандартное оснащение.