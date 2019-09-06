Audi обновила семейство A5 и «заряженный» S5

Гамма двигателей обновленного семейства A5/S5 состоит из бензиновых и дизельных «четверок» с 12-вольтовым стартер-генератором, а также дизеля 3.0 V6 в обычном и гибридном варианте с электронаддувом и 48-вольтовым стартер-генератором. Мощность бензиновых агрегатов составляет 190 или 245 сил, дизельных варьируется от 163 у 35 TDI до 347 лошадиных сил у S5 TDI. Машины с четырехцилиндровыми моторами оснащены «роботом» S tronic, 45 TDI и S5 — восьмидиапазонным «автоматом». Трансмиссия quattro ultra доступна за доплату, у самых мощных версий постоянный полный привод quattro уже включен в стандартное оснащение.