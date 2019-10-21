Полноприводный седан Audi A6 стал 367-сильным гибридом

В основе силовой установки лежит бензиновый двухлитровый двигатель TFSI мощностью 252 лошадиные силы. Вместе с ним работает 143-сильный электромотор, который встроен в роботизированную коробку передач S-tronic. Суммарная предельная мощность установки достигает 367 сил.
В багажном отсеке расположена литий-ионная батарея емкостью 14,1 киловатт-часов. Ее хватает 53 километра пути исключительно на электротяге. Расход топлива силовой установки, по словам представителей производителя, составляет около двух литров на 100 километров пути.
На разгон с места до 100 километров в час гибридный Audi A6 тратит 5,6 секунды, максимальная скорость седана ограничена на отметке в 250 километров в час. Электромотор без поддержки ДВС способен развивать скорость 135 километров в час.
Будущие владельцы смогут выбрать один из трех режимов движения: EV, Hybrid и Hold. В первом случае речь идет только о движении на электротяге, Hold напротив позволяет отключить ее, что поможет в ситуации, когда водителю нужно сохранить оставшуюся энергию. В гибридном режиме движения автомобиль сам выбирает, когда можно отключить электромотор, а когда лучше двигаться исключительно за его счет.
Гибридная модификация седана A6 с индексом TFSI e quattro уже появился в продаже у дилеров, но пока только в Германии. Его можно заказать по цене от 68 850 евро (4 880 214 рублей по текущему курсу) за базовую комплектацию.