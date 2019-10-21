Полноприводный седан Audi A6 стал 367-сильным гибридом

На разгон с места до 100 километров в час гибридный Audi A6 тратит 5,6 секунды, максимальная скорость седана ограничена на отметке в 250 километров в час. Электромотор без поддержки ДВС способен развивать скорость 135 километров в час.

Будущие владельцы смогут выбрать один из трех режимов движения: EV, Hybrid и Hold. В первом случае речь идет только о движении на электротяге, Hold напротив позволяет отключить ее, что поможет в ситуации, когда водителю нужно сохранить оставшуюся энергию. В гибридном режиме движения автомобиль сам выбирает, когда можно отключить электромотор, а когда лучше двигаться исключительно за его счет.