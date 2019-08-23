Audi готовит странный внедорожник без капота

В релизе новинку описывают как «концептуальный внедорожник с электроприводом будущего» и отмечают, что он стал четвертой моделью в квартете шоукаров линейки AI. Других подробностей об электрокаре нет – вероятно, они появятся ближе к премьере на Франкфуртском автосалоне в сентябре.

В апреле на моторшоу в Шанхае состоялся дебют беспилотника AI:me. Тогда сообщалось, что демонтирует попытку компании заглянуть на 10-15 лет в будущее. Он также получил необычный кузов с коротким капотом и гипертрофированно рельефными колесными арками.