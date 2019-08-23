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16:34

Audi готовит странный внедорожник без капота

Незадолго по премьеры компания поделилась тизером новинки AI: TRAIL quattro

Компания Audi готовит к скорому дебюту концепт-кар AI: TRAIL quattro. Он представляет собой электрический внедорожник со своеобразным дизайном: непропорционально большими колесами, которые выступают за передний бампер. Похоже, что у машины отсутствует капот.

В релизе новинку описывают как «концептуальный внедорожник с электроприводом будущего» и отмечают, что он стал четвертой моделью в квартете шоукаров линейки AI. Других подробностей об электрокаре нет вероятно, они появятся ближе к премьере на Франкфуртском автосалоне в сентябре.

В апреле на моторшоу в Шанхае состоялся дебют беспилотника AI:me. Тогда сообщалось, что демонтирует попытку компании заглянуть на 10-15 лет в будущее. Он также получил необычный кузов с коротким капотом и гипертрофированно рельефными колесными арками.

Концепт умел «общаться» с другими машинами в потоке с помощью светодиодных элементов и микропроекторов, расположенных по всему кузову.