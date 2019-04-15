Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID

Для общения с другими участниками движения Audi AI:me использует светодиодные элементы и микропроекторы, расположенные по всему кузову. Они могут подсвечивать автомобиль на дороге в темное время суток, а также уведомлять пешеходов о возможности безопасного перехода дороги. Кузов концепта выполнен из многокомпонентного материала, в состав которого входит сталь, алюминий и пластик.