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14:16

Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID

Концепт AI:me оснастили автопилотом, а частью его интерьера стали живые растения

Компания Audi раскрыла информацию о концепте AI:me, демонстрирующем вектор развития дизайна и технологий компактных автомобилей для мегагородов. Вместе с ним производитель заглядывает на 10-15 лет в будущее, когда беспилотники превращаются в средство для развлечения, общения и отдыха.
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Audi AI:me построен на той же модульной платформе MEB, что и электрические хэтчбеки Volkswagen ID. и Seat el-Born. У моделей даже совпадают размеры: длина — 4300 миллиметров, ширина — 1900, высота — 1520. Колесная база тоже общая и составляет 2770 миллиметров. В движение концепт приводит установленный на задней оси электромотор, выдающий 170 лошадиных сил.

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Для общения с другими участниками движения Audi AI:me использует светодиодные элементы и микропроекторы, расположенные по всему кузову. Они могут подсвечивать автомобиль на дороге в темное время суток, а также уведомлять пешеходов о возможности безопасного перехода дороги. Кузов концепта выполнен из многокомпонентного материала, в состав которого входит сталь, алюминий и пластик.

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Посадочная формула AI:me обозначена как 2+х: в автомобиле всегда есть передние кресла, а двухместный задний диван доступен только при необходимости. Внутреннее пространство хэтчбека можно конфигурировать по своему усмотрению, сочетая места для пассажиров с зонами для багажа.

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Предполагается, что Audi AI:me оборудован автопилотом четвертого уровня. Автомобиль может двигаться в полностью автоматическом режиме по шоссе или в границах специальных зон внутри города. Электронные системы концепта, отвечающие за автономное вождение, базируются на искусственном интеллекте и способны самообучаться. Автомобиль будущего, уверены в Audi, станет «третьим жизненным пространством» после дома и работы, поэтому AI:me получил просторный салон с отсеками для хранения багажа, магнитными держателями для кружек и лаундж-креслами.

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Взаимодействие с бортовой электроникой концепта происходит посредством голоса, отслеживания взгляда и чувствительных к прикосновению панелей на дверях. Audi AI:me оснащен трехмерным OLED-дисплеем, очками виртуальной реальности, аудиосистемой с функцией активного шумоподавления. В отделке салона используется текстиль, искусственный акриловый камень Corian, дерево и стекло. Кроме того, впервые частью интерьера автомобиля стали настоящие растения.

Концепт беспилотника с пятым уровнем автономности Audi Aicon.

Среди других особенностей — 23-дюймовые колеса и адаптивные амортизаторы.

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