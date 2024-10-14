Audi представила купеобразный Q6 Sportback e-tron

Базовый Q6 e-tron Sportback оснащен электромотором мощностью 252 лошадиные силы, установленным на задней оси: с включенным лонч-контролем разгон с места до «сотни» занимает у такого кроссовера семь секунд. Емкость батареи составляет 83 киловатт-часа. Вторая заднеприводная версия носит имя Q6 Sportback e-tron performance: у нее 306-сильный электродвигатель и 100-киловаттная батарея, а до 100 километров в час она разгоняется за 6,6 секунды.

Суммарная отдача двух электромоторов полноприводного Q6 Sportback e-tron quattro составляет 387 лошадиных сил, а заявленный разгон до «сотни» — 5,9 секунды. Показатели самого мощного SQ6 Sportback e-tron — 489 сил, 4,3 секунды до 100 километров в час и максималка 230 километров в час. Запас хода в зависимости от батареи варьируется от 545 до 656 километров, зарядить же ее можно с 10 до 80 процентов за 22 минут.