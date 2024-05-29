Audi Q6 e-tron обзавелся новой версией performance

Если сравнивать с другими Q6 e-tron, то quattro в пике выдает 396 лошадиных сил, SQ6 e-tron — 517. Ускориться до «сотни» электрокары могут за 5,9 и 4,3 секунды соответственно. Паспортный запас хода у них чуть меньше: 625 километров для стандартного кроссовера и до 598 для S-версии. За десять минут запас можно восполнить на 255 километров, тогда как у Q6 e-tron quattro этот показатель равен 260 километрам. Цены на полноприводные Q6 e-tron начинаются от 74 700 евро.