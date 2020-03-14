Дрэг-гонка: новая Audi RS7 и Bentley Flying Spur против Panamera Turbo S

Новая Audi RS7 Sportback — самая лёгкая, маломощная и доступная среди конкурентов. Под капотом 4,0-литровая 600-сильная (800 Нм) «битурбовосьмёрка», мощность передаётся на колёса через 8-ступенчатый «автомат», на разгонах мотору помогает умеренная гибридная система. Масса — 2140 килограммов, цена в Великобритании — 97 тысяч фунтов стерлингов (8,65 миллиона рублей по текущему курсу).
Фото: Audi RS7 Sportback
Bentley Flying Spur нового поколения сохранил W12 6.0 с двухпоточными турбонагнетателями под капотом. Двигатель выдаёт 635 сил и 900 Нм крутящего момента, коробка передач 8-ступенчатая, преселективная. Роскошный английский седан весит 2437 килограммов и стоит свыше 168 тысяч фунтов стерлингов (15 миллионов рублей).
Супергибрид Porsche Panamera Tubro S E-Hybrid оснащён силовой установкой, состоящей из 550-сильного V8 с двойным наддувом объёмом 4,0 литра, а также 130-сильного электромотора. Общая отдача достигает 680 сил и 850 Нм крутящего момента, трансмиссия — 8-ступенчатый «робот», массса — 2310 килограммов, а цена — 134 тысячи фунтов стерлингов (12 миллионов рублей).
Видео: carwow, YouTube-канал
Похожие по конструктиву, но разные по идеологии модели показали уложились в 0,2 секунды в дрэге на 402 метра, а итоговый результат определили по фотофинишу. По традиции, серия заездов включала в себя разгон с хода с 79 километров в час в разных режимах и торможение до полной остановки со скорости 113 километров в час.