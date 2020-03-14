Дрэг-гонка: новая Audi RS7 и Bentley Flying Spur против Panamera Turbo S

Bentley Flying Spur нового поколения сохранил W12 6.0 с двухпоточными турбонагнетателями под капотом. Двигатель выдаёт 635 сил и 900 Нм крутящего момента, коробка передач 8-ступенчатая, преселективная. Роскошный английский седан весит 2437 килограммов и стоит свыше 168 тысяч фунтов стерлингов (15 миллионов рублей).

Супергибрид Porsche Panamera Tubro S E-Hybrid оснащён силовой установкой, состоящей из 550-сильного V8 с двойным наддувом объёмом 4,0 литра, а также 130-сильного электромотора. Общая отдача достигает 680 сил и 850 Нм крутящего момента, трансмиссия — 8-ступенчатый «робот», массса — 2310 килограммов, а цена — 134 тысячи фунтов стерлингов (12 миллионов рублей).