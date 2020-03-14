Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:17

Дрэг-гонка: новая Audi RS7 и Bentley Flying Spur против Panamera Turbo S

«Заряженные» модели концерна Volkswagen посоревновались в скорости с новым Bentley

© Скрин видео, carwow, YouTube-канал
Сергей Ильин
Блогеры YouTube-канала carwow сравнили разгонную и тормозную динамику двух новинок — Audi RS7 Sportback и Bentley Flying Spur с топ-версией Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Все три автомобиля объединяет общий инжиниринг, полный привод, богатое оснащение с множеством опций и масса свыше двух тонн.

Новая Audi RS7 Sportback — самая лёгкая, маломощная и доступная среди конкурентов. Под капотом 4,0-литровая 600-сильная (800 Нм) «битурбовосьмёрка», мощность передаётся на колёса через 8-ступенчатый «автомат», на разгонах мотору помогает умеренная гибридная система. Масса — 2140 килограммов, цена в Великобритании — 97 тысяч фунтов стерлингов (8,65 миллиона рублей по текущему курсу).

>
Reload
1 / 3

Фото: Audi RS7 Sportback

Bentley Flying Spur нового поколения сохранил W12 6.0 с двухпоточными турбонагнетателями под капотом. Двигатель выдаёт 635 сил и 900 Нм крутящего момента, коробка передач 8-ступенчатая, преселективная. Роскошный английский седан весит 2437 килограммов и стоит свыше 168 тысяч фунтов стерлингов (15 миллионов рублей).

Супергибрид Porsche Panamera Tubro S E-Hybrid оснащён силовой установкой, состоящей из 550-сильного V8 с двойным наддувом объёмом 4,0 литра, а также 130-сильного электромотора. Общая отдача достигает 680 сил и 850 Нм крутящего момента, трансмиссия — 8-ступенчатый «робот», массса — 2310 килограммов, а цена — 134 тысячи фунтов стерлингов (12 миллионов рублей).

Видео: carwow, YouTube-канал

Похожие по конструктиву, но разные по идеологии модели показали уложились в 0,2 секунды в дрэге на 402 метра, а итоговый результат определили по фотофинишу. По традиции, серия заездов включала в себя разгон с хода с 79 километров в час в разных режимах и торможение до полной остановки со скорости 113 километров в час.