Видео: универсалы Audi, BMW и Volvo сразились в дрэге

BMW M340i xDrive Touring — негибридный двухобъёмник с 374-сильной (500 Нм) бензиновой рядной «шестёркой» с двойным наддувом. Универсал BMW на 80 килограммов легче, чем Audi, но стоит на 3000 фунтов стерлингов дороже.

Volvo V60 T8 Twin Engine AWD — двухмоторный заряжаемый гибрид. Силовая установка состоит из 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёрки» и 117-сильного электродвигателя на задней оси. Общая отдача — 390 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента, но шведский универсал самый тяжёлый — снаряжённая масса достигает 1990 килограммов. Цена топ-версии Volvo V60 — 50,9 тысячи фунтов стерлингов.