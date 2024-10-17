Audi оказался не нужен европейский завод по производству электрокаров

Без работы останутся более трех тысяч человек

Компания Audi закроет завод в Брюсселе, потому что не придумала, что там выпускать. В настоящее время на конвейере предприятия собирают семейство электрических кроссоверов Q8 e-tron, который оказался невостребованным у покупателей. Руководство бренда попыталось найти другое применение площадке, однако сделать этого так и не удалось. Единственным шансом на спасение может стать какой-нибудь китайский производитель.