Audi закрывает завод в Брюсселе и увольняет тысячи человек

Audi закрывает завод в Брюсселе и увольняет тысячи человек76-летняя история предприятия подошла к концу
В конце февраля завершится производство кроссоверов Audi Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron в Брюсселе, после чего завод будет закрыт. Его рабочих уволят по соглашению сторон, к которому пришли не сразу: компания и профсоюзы не могли договориться о размере выходных пособий, из-за чего останавливался конвейер. Ранее ожидалось, что брюссельская площадка проработает по крайней мере до 2027 года и будет собирать еще одну модель — кроссовер Q4 e-tron, который выпускается в Цвиккау.
Однако продажи электрокаров оказались хуже прогнозов, а предприятие требует больших вложений. Логистика и производство стоят дорого, так как кузовные детали приходится возить с других площадок, а расширить завод невозможно — он зажат между жилыми домами и железной дорогой.
Закрытие завода в Брюсселе — часть плана Audi по сокращению расходов. До 2030 года компания также хочет урезать издержки на материалы на восемь миллиардов евро. На такой шаг ее толкают падающие продажи, в 2024 году просевшие по всему миру почти на 12 процентов, а в родной Германии — на 21,3 процента.
В Volkswagen Group негативный тренд объясняют «сложными экономическими условиями, напряженной рыночной средой и ограниченной доступностью деталей».
Audi, которая собирается экономить на материалах, уже сейчас подвергается критике за недостаточно премиальную отделку. Производитель признает, что «в прошлом Audi несомненно была лучше с точки зрения качества» и обещает провести «работу над ошибками».