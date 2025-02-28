Audi закрывает завод в Брюсселе и увольняет тысячи человек

В конце февраля завершится производство кроссоверов Audi Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron в Брюсселе, после чего завод будет закрыт. Его рабочих уволят по соглашению сторон, к которому пришли не сразу: компания и профсоюзы не могли договориться о размере выходных пособий, из-за чего останавливался конвейер. Ранее ожидалось, что брюссельская площадка проработает по крайней мере до 2027 года и будет собирать еще одну модель — кроссовер Q4 e-tron, который выпускается в Цвиккау.

Однако продажи электрокаров оказались хуже прогнозов, а предприятие требует больших вложений. Логистика и производство стоят дорого, так как кузовные детали приходится возить с других площадок, а расширить завод невозможно — он зажат между жилыми домами и железной дорогой.