Угонщик исписал салон «Ауди» разноцветными фломастерами

На странице блокнота угонщик написал владелице «Ауди» записку. Кроме логичного вопроса («Зачем Вы оставили ключи в автомобиле?»), преступник извинился за доставленные неудобства, пояснил, что ему срочно нужен был автомобиль и посетовал на свою тяжёлую жизнь. Кроме того, он рассыпал на сиденье марихуану и украл детское кресло с коляской. Также он прихватил важные документы, за пропажу которых хозяйку Q3 уволили с работы.