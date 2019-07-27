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14:00

Угонщик исписал салон «Ауди» разноцветными фломастерами

Наркоман покрыл бессмысленными надписями весь интерьер автомобиля

В городе Вустер штата Массачусетс у женщины угнали кроссовер Audi Q3 2014 года, который вскоре был найден стоящим на «аварийке» посреди улицы с открытой дверью. И испорченным салоном.

С тех пор, как хозяйка автомобиля обнаружила его пропажу, прошло не так много времени. Правда, полицейским даже не пришлось прикладывать особых усилий, чтобы его найти: серый Audi Q3 2014 года выпуска обнаружился стоящим посреди оживлённой улицы с включённой аварийной сигнализацией и распахнутой водительской дверью. Можно было подумать, что угонщику пришлось срочно покинуть автомобиль и скрыться, однако улики свидетельствуют о другом.

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Дело в том, что у злоумышленника, судя по всему, было предостаточно свободного времени, потому что он успел исписать весь салон кроссовера разноцветными фломастерами: чёрным, синим, зелёным и красным. Это был абсолютно бессмысленный набор слов и обрывки предложений, вроде «где моя вода?», «чувствую», «простите!», «мы тебя любим» и прочая чушь. Однако он сподобился оставить и более вдумчивое послание.

На странице блокнота угонщик написал владелице «Ауди» записку. Кроме логичного вопроса («Зачем Вы оставили ключи в автомобиле?»), преступник извинился за доставленные неудобства, пояснил, что ему срочно нужен был автомобиль и посетовал на свою тяжёлую жизнь. Кроме того, он рассыпал на сиденье марихуану и украл детское кресло с коляской. Также он прихватил важные документы, за пропажу которых хозяйку Q3 уволили с работы.