Угонщик Генри Форд держит в страхе владельцев Ford в Детройте

В полиции Детройта затрудняются ответить на вопрос о том, почему Форд грабит и угоняет именно автомобили «Голубого овала». Может ему не занимать в самоиронии, а может запчасти именно этого бренда особенно ценятся на сером рынке. Так или иначе, Форд-преступник уже успел украсть шины с EcoSport и снять оборудование с F-150, в связи с чем был выдан ордер на его арест и назначена награда за любую полезную информацию.