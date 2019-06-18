Угонщик Генри Форд держит в страхе владельцев Ford в Детройте

В полиции Детройта затрудняются ответить на вопрос о том, почему Форд грабит и угоняет именно автомобили «Голубого овала». Может ему не занимать в самоиронии, а может запчасти именно этого бренда особенно ценятся на сером рынке. Так или иначе, Форд-преступник уже успел украсть шины с EcoSport и снять оборудование с F-150, в связи с чем был выдан ордер на его арест и назначена награда за любую полезную информацию.
Департамент исправительных учреждений штата Мичиган предупреждает о том, что Форд опасен и, возможно, вооружен. По имеющейся у ведомства информации, мужчина сбежал из-под домашнего ареста, срезав с ноги электронный браслет. Устройство он отправил посылкой полиции и указал в записке, что был якобы освобожден условно-досрочно.