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18:23

Угонщик Генри Форд держит в страхе владельцев Ford в Детройте

Полиция ищет преступника с чувством юмора

Тезку знаменитого Генри Форда подозревают в серии взломов и угонов автомобилей Ford. Детройтский телеканал WXYZ-TV News выяснил, что мужчина уже не раз оказывался за решеткой за грабеж и разбойные нападения.
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В полиции Детройта затрудняются ответить на вопрос о том, почему Форд грабит и угоняет именно автомобили «Голубого овала». Может ему не занимать в самоиронии, а может запчасти именно этого бренда особенно ценятся на сером рынке. Так или иначе, Форд-преступник уже успел украсть шины с EcoSport и снять оборудование с F-150, в связи с чем был выдан ордер на его арест и назначена награда за любую полезную информацию.

Департамент исправительных учреждений штата Мичиган предупреждает о том, что Форд опасен и, возможно, вооружен. По имеющейся у ведомства информации, мужчина сбежал из-под домашнего ареста, срезав с ноги электронный браслет. Устройство он отправил посылкой полиции и указал в записке, что был якобы освобожден условно-досрочно.

Источник: WXYZ TV News Детройт
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