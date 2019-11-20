Представлен электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback

Audi e-tron Sportback первым в мире обзавёлся матричными LED-фарами на микрозеркальном кристалле. Они полагаются на микросхему с миллионом отражающих элементов, которые под действием электростатических полей меняют наклон до 5000 раз в секунду. Фары показывают анимацию на стенах и земле, подсвечивают полосу движения на шоссе, а также помогают ориентироваться в темноте ассистентам движения. и немецкий дизайн». Оптика появится в списке доступных опций в середине 2020 года.