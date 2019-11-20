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10:25

Представлен электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback

Новинка проезжает на одной зарядке на 10 километров больше, чем обычный e-tron

© Audi
На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера Audi e-tron Sportback – купеобразного электрического кроссовера. От стандартного e-tron новинку отличают не только другой силуэт и габариты, но и улучшенная аэродинамика: коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0,28 до 0,25, что дало прибавку к запасу хода на уровне 10 километров.

Купе-кроссовер на 13 миллиметров ниже e-tron при равных длине и ширине, которые составляют 4901 и 1935 миллиметра соответственно. Оба электромобиля базируются на архитектуре MLB Evo и стандартно оснащаются пневматической подвеской, позволяющей менять дорожный просвет в диапазоне 76 миллиметров.

Audi e-tron Sportback первым в мире обзавёлся матричными LED-фарами на микрозеркальном кристалле. Они полагаются на микросхему с миллионом отражающих элементов, которые под действием электростатических полей меняют наклон до 5000 раз в секунду. Фары показывают анимацию на стенах и земле, подсвечивают полосу движения на шоссе, а также помогают ориентироваться в темноте ассистентам движения. и немецкий дизайн». Оптика появится в списке доступных опций в середине 2020 года.

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В движение базовый e-tron Sportback приводит установка, состоящая из двух электромоторов суммарной мощностью 313 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Они питаются от аккумулятора емкостью 71 киловатт-часа. С места до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 6,8 секунды, а ограничитель максимальной скорости срабатывает на отметке 190 километров в час. Заявленный запас хода электрокросса – 347 километров по циклу WLTP.

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Более мощная версия e-tron Sportback 55 quattro комплектуется 95-киловаттной батареей и 360-сильной электрической установкой, при этом кратковременно отдача электромоторов может увеличиваться до 408 сил. Это позволяет набирать 100 километров в час за 5,7 секунды и разгоняться до 200 километров в час. На одной зарядке такая модификация кроссовера проезжает 446 километров.

Стоимость модели уже известна: в Европе e-tron Sportback можно будет купить за 71,35 тысячи евро (пять миллионов рублей). Старт продаж намечен на весну 2020 года.

Источник: Audi