Электрокары Audi e-tron обновились и подешевели на 11 процентов

Локальное обновление Audi e-tron повлияло на автономность электрокара: запас хода вырос с 328 до 357 километров по циклу WLTP за счёт увеличения используемой ёмкости батареи на 3 киловатт-часа. У обоих кроссоверов появилась начальная комплектация Premium — оснащение идентично, однако у кросс-купе штатно установлен спортпакет S Line.

Базовая версия отнюдь не «пустая»: у e-tron Premium есть четырёхзонный климат, кожаный салон, подогрев сидений и руля, электрорегулировки и обогрев зеркал, цифровая приборная панель, 20-дюймовые литые диски, а также система контроля полосы.

Расширение гаммы e-tron позволило Audi снизить стартовую цену на «обычные» кроссоверы до 65 900 долларов (4,86 миллиона рублей), а кросс-купе e-tron Sportback теперь стоит от 69 100 долларов (5,09 миллиона рублей).