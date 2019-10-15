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13:12

Audi свернула работу над летающим такси

Концепт признали бесперспективным, а сотрудничество с Airbus — невыгодным

Руководство компании Audi приняло решение приостановить работу по созданию летающего такси Pop.Up Next. В текущих условиях его сочли бесперспективным, а сотрудничество с Airbus невыгодным.

Впервые концепт летающего такси показали публике на Женевском автосалоне в 2017 году, а через год к проекту присоединился немецкий автопроизводитель. Прототип представлял собой трехсоставное транспортное средство. В основе лежала пассажирская капсула, рассчитанная на двух человек. К ней в зависимости от условий либо присоединялся дрон, либо автономная платформа на колесах.

Концепт Pop.Up Next

Главной особенностью проекта была его универсальность — Pop.Up мог передвигаться как по дорогам, так и по воздуху. По задумке, система самостоятельно выбирала наиболее быстрый маршрут до нужной точки, при этом пока какой-либо из модулей не использовался длительное время, он должен был сам отправиться на зарядку до тех пор, пока снова не понадобится.

Но через год совместной работы с Airbus руководство Audi пришло к выводу, что проект слишком сложный и реализовать его в текущих условиях практически нереально. Как пишет Automotive News, по мнению автопроизводителя такой формат такси стоит отложить на несколько лет и пока сосредоточиться на разработке более простых и эффективных форматов воздушных городских перевозок.

Прототип летающего такси от Porsche и Boeing

В конце прошлой недели о начале сотрудничества объявили Porsche и Boeing обе компании также займутся созданием электрического аэрокара. Учитывая, что штутгартский производитель, как и Audi, входит в состав Volkswagen Group, а Boeing является главным конкурентом Airbus, руководству концерна нецелесообразно вкладывать деньги в оба проекта, которые по итогу будут соперничать за аудиторию друг с другом.

Ожидается, что первый летательный аппарат от Porsche и Boeing появится ближе к 2025 году — согласно внутреннему исследованию автопроизводителя, к этому времени мегаполисы будут переполнены наземным транспортом, и малая городская авиация из-за этого начнет набирать популярность.