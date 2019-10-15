Audi свернула работу над летающим такси

Главной особенностью проекта была его универсальность — Pop.Up мог передвигаться как по дорогам, так и по воздуху. По задумке, система самостоятельно выбирала наиболее быстрый маршрут до нужной точки, при этом пока какой-либо из модулей не использовался длительное время, он должен был сам отправиться на зарядку до тех пор, пока снова не понадобится.

Но через год совместной работы с Airbus руководство Audi пришло к выводу, что проект слишком сложный и реализовать его в текущих условиях практически нереально. Как пишет Automotive News, по мнению автопроизводителя такой формат такси стоит отложить на несколько лет и пока сосредоточиться на разработке более простых и эффективных форматов воздушных городских перевозок.