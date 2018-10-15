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17:18

Audi придумала для себя два новых логотипа

Компания зарегистрировала начертания в патентных ведомствах США и Германии

Компания Audi зарегистрировала в патентных ведомствах США и Германии новые начертания фирменного логотипа. Четыре кольца, существующие со времен концерна Auto Union AG, объединят в единый элемент или оставят пересекающимися только средние кольца.

По мнению Quattroworld, новые логотипы могут быть связаны с расширением продуктовой линейки. В ближайшем будущем у Audi могут появиться семейства автономных и подключенных к Сети моделей, на которых и будут использоваться новые эмблемы. Например, логотип с пересекающимися центральными кольцами может символизировать связанные по протоколу V2V автомобили.

Приближенный к современному логотип Audi в виде колец появился в начале 1932 года, когда четыре компании, Audi, Horch, DKW и Wanderer, объединились в одну — Auto Union. Сначала логотипы марок располагались внутри колец, но со временем их заменили на надпись Auto Union.

Последний раз логотип Audi менялся в 2009 году: тогда изменился шрифт, а традиционные кольца стали более объемными. Также изменилось расстояние между пересекающиямися сторонами колец.

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