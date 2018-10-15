Audi придумала для себя два новых логотипа

По мнению Quattroworld, новые логотипы могут быть связаны с расширением продуктовой линейки. В ближайшем будущем у Audi могут появиться семейства автономных и подключенных к Сети моделей, на которых и будут использоваться новые эмблемы. Например, логотип с пересекающимися центральными кольцами может символизировать связанные по протоколу V2V автомобили.