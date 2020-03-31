Audi перекрасила логотип в знак поддержки российских врачей

Представители бренда пояснили, что символизируют «цвета надежды». «В главном центре по борьбе с вирусом в Москве — в Коммунарке — персонал вынужден работать в защитных комбинезонах и масках. Для простоты идентификации они придумали систему бейджей: красный — врач, желтый — медсестра», – говорится в заявлении Audi. Российское представительство готово оказать поддержку в борьбе с пандемией коронавируса и предоставить автомобили из своего автопарка для медицинских нужд.