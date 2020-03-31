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12:16

Audi перекрасила логотип в знак поддержки российских врачей

Немецкий бренд временно изменил цвета колец с серебристого на желтый и красный

Лиза Будрина
На страницах Audi в социальных сетях появилось изображение перекрашенного логотипа, выполненного в «цветах надежды» – желтом и красном. Акцию компания посвятила российским врачам, работающим в больнице в Коммунарке, где проходят лечение больные коронавирусом.

Представители бренда пояснили, что символизируют «цвета надежды». «В главном центре по борьбе с вирусом в Москве — в Коммунарке — персонал вынужден работать в защитных комбинезонах и масках. Для простоты идентификации они придумали систему бейджей: красный — врач, желтый — медсестра», говорится в заявлении Audi. Российское представительство готово оказать поддержку в борьбе с пандемией коронавируса и предоставить автомобили из своего автопарка для медицинских нужд.

Изображение со страниц Audi в соцсетях

Ранее Audi временно изменила логотип: между кольцами появилось расстояние. Таким образом в компании призвали людей держать дистанцию между друг другом, чтобы не заразиться коронавирусом. Аналогичную акцию провел и Volkswagen между литерами V и W в эмблеме появился зазор.

Согласно указу президента, с 30 по 5 марта в России объявлена нерабочая неделя автозаводы остановили конвейеры, дилеры закрыли автосалоны. Пока не определена судьба Московского автосалона, который должен состояться в конце лета. Существует вероятность, что автомобильную выставку отменят по примеру моторшоу в Китае, Нью-Йорке и Женеве, либо перенесут на более поздний срок. Решение должно быть принято до конца весны.