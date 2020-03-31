Audi перекрасила логотип в знак поддержки российских врачей

Представители бренда пояснили, что символизируют «цвета надежды». «В главном центре по борьбе с вирусом в Москве — в Коммунарке — персонал вынужден работать в защитных комбинезонах и масках. Для простоты идентификации они придумали систему бейджей: красный — врач, желтый — медсестра», – говорится в заявлении Audi. Российское представительство готово оказать поддержку в борьбе с пандемией коронавируса и предоставить автомобили из своего автопарка для медицинских нужд.
Изображение со страниц Audi в соцсетях
Ранее Audi временно изменила логотип: между кольцами появилось расстояние. Таким образом в компании призвали людей держать дистанцию между друг другом, чтобы не заразиться коронавирусом. Аналогичную акцию провел и Volkswagen – между литерами V и W в эмблеме появился зазор.
Согласно указу президента, с 30 по 5 марта в России объявлена нерабочая неделя – автозаводы остановили конвейеры, дилеры закрыли автосалоны. Пока не определена судьба Московского автосалона, который должен состояться в конце лета. Существует вероятность, что автомобильную выставку отменят по примеру моторшоу в Китае, Нью-Йорке и Женеве, либо перенесут на более поздний срок. Решение должно быть принято до конца весны.