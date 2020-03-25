Audi и Volkswagen временно изменили логотипы из-за коронавируса

Вспышка коронавируса COVID-19 произошла в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, в конце декабря. Спустя всего два месяца болезнь распространилась по всему миру. По состоянию на 25 марта зарегистрировано 422 тысячи случаев заражения, 18,9 тысячи человек погибли.

В России подтверждено 658 случаев заболевания (+163 случая за последние сутки). Число заразившихся коронавирусом в Москве, по данным оперштаба, за сутки возросло с 290 до 410 человек.