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12:31

Audi и Volkswagen временно изменили логотипы из-за коронавируса

Автомобильные компании необычным способом напомнили о необходимости держать дистанцию

© Audi
Лиза Будрина
Volkswagen и Audi опубликовали видео со своими новыми логотипами, которые временно изменились. Кольца Audi «разъехались» в разные стороны, а между литерами V и W в эмблеме Volkswagen появилось расстояние. Таким образом немецкие автопроизводители призвали людей держать дистанцию между друг другом, чтобы не заразиться коронавирусом.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по автомобильной индустрии. Мировые продажи машин рухнули, производство остановлено, и даже некоторые российские заводы объявили о скором введении режима простоя. Автопроизводители вносят свой вклад в борьбу с китайским вирусом: одни предлагают переоборудовать свои помещения под временные госпитали, другие жертвуют миллионы, третьи помогают выпускать медоборудование.

Audi и Volkswagen в свою очередь придумали, как призвать людей к социальной ответственности. Они временно изменили эмблемы и опубликовали новые логотипы в соцсетях с призывом «держать дистанцию». Расстояние в два метра может обезопасить от заражения COVID-2019.

Вспышка коронавируса COVID-19 произошла в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, в конце декабря. Спустя всего два месяца болезнь распространилась по всему миру. По состоянию на 25 марта зарегистрировано 422 тысячи случаев заражения, 18,9 тысячи человек погибли.

В России подтверждено 658 случаев заболевания (+163 случая за последние сутки). Число заразившихся коронавирусом в Москве, по данным оперштаба, за сутки возросло с 290 до 410 человек.