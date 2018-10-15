Проверять качество Audi будет искусственный интеллект

В основе программой платформы лежат алгоритмы машинного обучения, которые позволяют работать с большими массивами неструктурированных данных. Например, изображениями. На протяжении нескольких месяцев команда специалистов по искусственному интеллекту обучала нейросеть распознавать дефекты, одновременно создавая базу примеров. На их основе ПО научилось самостоятельно и с высокой точностью определять и маркировать трещины даже на новых снимках.

Сейчас все металлические компоненты, выходящие из прессового цеха, проходят обязательную визуальную инспекцию. Дополнительно их проверяют с помощью программы распознания и обработки образов. В будущем их сможет полностью заменить искусственный интеллект.

В феврале Porsche рассказала о новой системе, которая позволит на ранних этапах выявлять проблемы с автомобилем. Это нейросеть на базе искусственного интеллекта, способная распознавать шумы и вибрации, а также использовать любые отклонения от нормы для интерпретации характера поломки.