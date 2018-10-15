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13:10

Проверять качество Audi будет искусственный интеллект

Компания начала тестировать нейросеть, распознающую трещины в листовом металле

В прессовом цехе на территории завода Audi в Ингольштадте началось тестирование автоматической системы контроля качества, использующей возможности искусственного интеллекта. Это специальное программное обеспечение, работающее под управлением нейросети и способное обнаруживать мельчайшие трещины в листовом металле.

В основе программой платформы лежат алгоритмы машинного обучения, которые позволяют работать с большими массивами неструктурированных данных. Например, изображениями. На протяжении нескольких месяцев команда специалистов по искусственному интеллекту обучала нейросеть распознавать дефекты, одновременно создавая базу примеров. На их основе ПО научилось самостоятельно и с высокой точностью определять и маркировать трещины даже на новых снимках.

Сейчас все металлические компоненты, выходящие из прессового цеха, проходят обязательную визуальную инспекцию. Дополнительно их проверяют с помощью программы распознания и обработки образов. В будущем их сможет полностью заменить искусственный интеллект.

В феврале Porsche рассказала о новой системе, которая позволит на ранних этапах выявлять проблемы с автомобилем. Это нейросеть на базе искусственного интеллекта, способная распознавать шумы и вибрации, а также использовать любые отклонения от нормы для интерпретации характера поломки.

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