Porsche будет определять необходимость ремонта с помощью нейросети

Компания Porsche совместно со стартапом iNDTact разработала систему, которая позволит на ранних этапах выявлять проблемы с автомобилем. Это нейросеть на базе искусственного интеллекта, способная распознавать шумы и вибрации, а также использующая любые отклонения от нормы для интерпретации характера поломки.

Система определяет вибрации любых движущихся частей автомобиля и способна заметить даже незначительные изменения в их работе. Она станет частью прогностического обслуживания, когда интервалы техобслуживания не определяются заранее, а оптимизируются при помощи непрерывного мониторинга состояния узлов и агрегатов.

В начале февраля текущего года сообщалось, что Porsche удвоит инвестиции в электрификацию модельного ряда и разработку новых технологий. В частности, речь идет о создании зарядной инфраструктуры и «умных» электронные системы.

Нейронные сети активно используются, например, в автопилотах. В январе на выставке потребительской электроники CES российская компания Cognitive Technologies представила систему анализа и понимания дорожной ситуации Cognitive Smart Situation Capture. Используя нейронную сеть, модуль, который принимает решения и прогнозирует развитие дорожной ситуации, может самостоятельно обучаться.

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