Сразу несколько моделей Audi стали подключаемыми гибридами

В зависимости от уровня оснащения для Audi A8, A7 Sportback, A6 и Q5 доступны два варианта настройки силовой установки: смещение в сторону экономии топлива или более высокой отдачи. Для последних также предлагается особый «тюнинг» подвески. Все автомобили оборудованы бензиновым турбодвигателем, интегрированным в трансмиссию электромотором и блоком батарей емкостью 14,1 киловатт-часа.

Во время торможения подключаемые гибриды могут рекуперировать до 80 киловатт энергии. При плавных замедлениях работает только электромотор, средних — тормозные усилия распределяются между мотором и гидравлической системой. Во время интенсивных торможений, после –0,4 g, работает только гидравлика.