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13:40

Сразу несколько моделей Audi стали подключаемыми гибридами

«Зеленые» версии получили A8, A7 Sportback, A6 и Q5

Компания Audi представила гибридные версии сразу нескольких моделей: A8, A7 Sportback, A6 и Q5. Они получили новое обозначение TFSI e, электрогидравлическую тормозную систему и способность проезжать на электротяге до 40 километров в цикле WLTP.

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В зависимости от уровня оснащения для Audi A8, A7 Sportback, A6 и Q5 доступны два варианта настройки силовой установки: смещение в сторону экономии топлива или более высокой отдачи. Для последних также предлагается особый «тюнинг» подвески. Все автомобили оборудованы бензиновым турбодвигателем, интегрированным в трансмиссию электромотором и блоком батарей емкостью 14,1 киловатт-часа.

Во время торможения подключаемые гибриды могут рекуперировать до 80 киловатт энергии. При плавных замедлениях работает только электромотор, средних — тормозные усилия распределяются между мотором и гидравлической системой. Во время интенсивных торможений, после –0,4 g, работает только гидравлика.

Суммарная отдача силовой установки топового гибрида Audi A8 L 60 TFSI e — 449 сил и 700 Нм момента. Q5, A6 и A7 в версии 50 TFSI e выдают 299 сил (450 Нм момента), а в 55 TFSI e — 368 сил (500 Нм момента).

Силовая установка A8, A7 Sportback, A6 и Q5 из линейки TFSI e может работать в трех режимах: электрическом EV, комбинированном Auto и Hold, когда поддерживается текущий заряд батареи. На основе данных навигационной системы система способна выстроить оптимальный профиль движения и уведомлять водителя о необходимости убрать ногу с педали газа для экономии топлива (для этого используются визуальные уведомления и тактильный отклик).

Частью оснащения подключаемых гибридов Audi стала компактная система зарядки. Кроме того, владельцы машин могут заряжать их на скоростных терминалах e-tron Charging Service.

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