Audi Q8 будут собирать в России

«КуВосьмой» планируется производить вместе с моделью Q7. О том, что «семерка» встанет на конвейер «Автотора» стало известно в конце прошлого года, когда появилось новое ОТТС с указанием дополнительной площадки в Калининграде. В настоящее время кроссоверы Audi Q7 в самых востребованных модификациях крупноузловым методом собирают на предприятии концерна Volkswagen в Калуге. Однако в скором времени их выпуск, судя по всему, перенесут на «Автотор».
В России будут собирать Audi Q8 с 249-сильным шестицилиндровым дизелем 3.0 и с гибридной силовой установкой, в состав которой входят 340-сильный бензиновый мотор V6 и 11 сильный стартер-генератор. Обе модификации – полноприводные и с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Сейчас на нашем рынке продаются Q8, выпущенные в Словакии. Цены на модель начинаются от 4 990 000 рублей.