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19:11

Audi Q8 будут собирать в России

Вседорожник встанет на конвейер завода «Автотор»

На калининградском заводе «Автотор» наладят производство кроссовера Audi Q8. Об этом стало известно из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), опубликованного в открытой базе Росстандарта.
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«КуВосьмой» планируется производить вместе с моделью Q7. О том, что «семерка» встанет на конвейер «Автотора» стало известно в конце прошлого года, когда появилось новое ОТТС с указанием дополнительной площадки в Калининграде. В настоящее время кроссоверы Audi Q7 в самых востребованных модификациях крупноузловым методом собирают на предприятии концерна Volkswagen в Калуге. Однако в скором времени их выпуск, судя по всему, перенесут на «Автотор».

В России будут собирать Audi Q8 с 249-сильным шестицилиндровым дизелем 3.0 и с гибридной силовой установкой, в состав которой входят 340-сильный бензиновый мотор V6 и 11 сильный стартер-генератор. Обе модификации – полноприводные и с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Сейчас на нашем рынке продаются Q8, выпущенные в Словакии. Цены на модель начинаются от 4 990 000 рублей.

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