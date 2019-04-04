Audi Q8 будут собирать в России

«КуВосьмой» планируется производить вместе с моделью Q7. О том, что «семерка» встанет на конвейер «Автотора» стало известно в конце прошлого года, когда появилось новое ОТТС с указанием дополнительной площадки в Калининграде. В настоящее время кроссоверы Audi Q7 в самых востребованных модификациях крупноузловым методом собирают на предприятии концерна Volkswagen в Калуге. Однако в скором времени их выпуск, судя по всему, перенесут на «Автотор».