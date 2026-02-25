Audi пообещала сделать «идеальный германский седан» из A8

Переход на платформу MSB (Modularen Standardantriebsbaukasten) от Porsche — стратегический шаг. Изначально предполагалось, что A8 следующего поколения станет электрическим. Однако решение использовать гибридную архитектуру с ДВС показывает, что Audi продлевает жизнь традиционным двигателям для своего самого большого седана.

В Германии с официального сайта Audi уже исчезла модель A8 (D5). Это означает, что компания перестала принимать на нее заказы. Ожидается, что выпуск текущего A8 полностью завершится к концу этого года. Таким образом, между уходом старой модели и появлением новой образуется пауза в 3−4 года.

На данный момент внешность нового A8 держится в секрете. В сети появлялись лишь любительские рендеры, которые, по мнению экспертов, могут сильно отличаться от реального дизайна седана. Официальных изображений производитель пока не раскрывал.

