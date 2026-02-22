Jaecoo J6 и J7 получили прописку на бывшем заводе Hyundai под брендом Jeland

Производителем обоих кроссоверов значится ООО «АГС» с адресом бывшего завода корейского Hyundai в Сестрорецке. Jeland (или Jaecoo) J6 для российского рынка сертифицирован в двух вариантах — переднеприводном и полноприводном. Для переднеприводной версии предусмотрен турбомотор 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Для полноприводной версии J6 предусмотрен турбомотор 1.6 на 149 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «роботом». Среди оснащения, доступного для кроссовера — сиденья с обогревом (передние — с электроприводом), обогрев лобового стекла, набор систем активной безопасности.

Для кроссовера Jaecoo J7 российской сборки также предусмотрено альтернативное наименование Jeland. Он будет доступен только в переднеприводном исполнении — с мотором 1.6 на 149 л.с. и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением.

Ранее «АГР Холдинг», владеющий бывшим заводом Hyundai, анонсировал для России новый бренд Jeland, но не привел подробностей о его модельном ряде.