Audi Q2 пережил рестайлинг: известны цены

Компактный кроссовер, который так и не добрался до российского рынка, обновился внешне: за счёт новых бамперов Q2 на несколько миллиметров увеличился в длину (она составляет 4,21 метра), в то время как высота и ширина остались прежними (1,54 и 1,79 метра соответственно). Коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,31, что, как заявляют в Audi, является лучшим показателем в сегменте.

В целом автомобиль выглядит спортивнее — достигнуто это за счет заострённых граней, других воздухозаборников и низко расположенной радиаторной решетки.