Audi Q2 пережил рестайлинг: известны цены

Компактный кроссовер, который так и не добрался до российского рынка, обновился внешне: за счёт новых бамперов Q2 на несколько миллиметров увеличился в длину (она составляет 4,21 метра), в то время как высота и ширина остались прежними (1,54 и 1,79 метра соответственно). Коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,31, что, как заявляют в Audi, является лучшим показателем в сегменте.
В целом автомобиль выглядит спортивнее — достигнуто это за счет заострённых граней, других воздухозаборников и низко расположенной радиаторной решетки.
Список базового оснащения пополнился светодиодными фарами, а за доплату можно заказать матричную оптику и динамические поворотники. В числе изменений в салоне – новый рычаг роботизированной коробки передач S tronic, а также мультимедийная система с расширенным функционалом (появился передачтик Wi-Fi). При этом экран мультимедийной системы, вопреки распространённому тренду, не сенсорный – управление осуществляется при помощи шайбы на центральном тоннеле.
На первом этапе Q2 предложат с одним агрегатом: полуторалитровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, который может работать как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с семиступенчатым преселективным «роботом» S tronic. Эта версия в исполнении Edition One будет стоить почти 27,2 тысячи евро (2,4 миллиона рублей). Спецверсию можно будет заказать в двух цветах – зелёном и сером, с 19-дюймовыми дисками и бамперами S-Line.
Позже появится и более доступный вариант (примерно 25 тысяч евро), укомплектованный 116-сильным 1.0 TFSI. Также в гамму войдут бензиновый 2.0 TFSI (190 сил) и пара дизелей: 1.6 TDI (116 сил) и 2.0 TDI (150 сил).
У немецких дилеров Audi Q2 появится в сентябре 2020 года. Перспективы рестайлинговой модели на российском рынке сомнительные, так как дореформенный Q2 в страну не поставляли.