В России отправили в ремонт новые Audi

13:51
Компания Audi объявила о сервисной акции, которая коснулась 87 кроссоверов Q5, проданных в России в 2020 году.
Причиной отзывной кампании стали дефектные передние сиденья кроссоверов. Отдельные экземпляры сидений могут иметь зазор на механизме регулировки спинки, сообщает Росстандарт. В сервисных центрах Audi на машинах проверят передние сиденья и в случае дефекта заменят их спинки.
Владельцев проблемных Audi Q5 оповестят об акции по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно свериться со списком VIN-номеров, опубликованным на сайте ведомства.
Российские Audi отзывают уже второй раз за месяц. Предыдущий отзыв также затронул новые автомобили – в ремонт отправили 16 вседорожников Q8, проданных в России в 2020 году. Причиной стал слишком «грязный» выхлоп.