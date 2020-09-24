В России отправили в ремонт новые Audi

Причиной отзывной кампании стали дефектные передние сиденья кроссоверов. Отдельные экземпляры сидений могут иметь зазор на механизме регулировки спинки, сообщает Росстандарт. В сервисных центрах Audi на машинах проверят передние сиденья и в случае дефекта заменят их спинки.

Владельцев проблемных Audi Q5 оповестят об акции по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно свериться со списком VIN-номеров, опубликованным на сайте ведомства.