В России отзовут Audi Q8 из-за «грязного» выхлопа

Внедорожники, оборудованные 3,0-литровым бензиновым турбомотором V6 мощностью 340 лошадиных сил, могут не соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств». При работе двигатель может выделять больше оксида азота, чем позволено по регламенту.

Марка отмечает, что превышение уровня выбросов может проявляться только при определённых условиях, однако не уточняет, при каких.

На всех отозванных автомобилях в сервисных центрах Audi бесплатно обновят программное обеспечение, которое устранит проблему. Владельцев дефектных вcедорожников оповестят об отзыве по телефону или электронной почте. Также можно свериться со списком VIN-номеров на сайте ведомства.