Обновлённый Audi Q5 получит купеобразную версию

Силовые агрегаты купеобразного Q5 будут полностью аналогичны «обычной» модификации: в России это, к примеру, двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 249 лошадиных сил и трёхлитровый турбодизель аналогичной мощности. Позже не исключено появление и «заряженной» модификации кроссовера под названием SQ5 Sportback, которая поборолась бы за клиентов с конкурентами вроде Mercedes-AMG GLC 43 или BMW X4 M. В продаже автомобили появятся весной следующего года.