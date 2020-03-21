Обновлённый Audi Q5 получит купеобразную версию

Компания Audi осенью готовится показать рестайлинговый кроссовер Q5, который впервые получит купеобразную модификацию. Как сообщает издание Autozeitung, новая версия автомобиля будет представлена вместе с обновлённым Q5 в традиционном кузове универсал. Скорее всего, купеобразная версия обновлённого Audi Q5 получит приставку Sportback. Конкурентами Q5 Sportback станут такие кроссоверы, как Mercedes-Benz GLC Coupe и BMW X4.
Силовые агрегаты купеобразного Q5 будут полностью аналогичны «обычной» модификации: в России это, к примеру, двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 249 лошадиных сил и трёхлитровый турбодизель аналогичной мощности. Позже не исключено появление и «заряженной» модификации кроссовера под названием SQ5 Sportback, которая поборолась бы за клиентов с конкурентами вроде Mercedes-AMG GLC 43 или BMW X4 M. В продаже автомобили появятся весной следующего года.