16:53

Прокатный Audi R8 развалился пополам после ДТП с 13 автомобилями

Водитель суперкара сбежал с места аварии

© Twitter.com/Mason2901
Лиза Будрина
В минувшие выходные в пригороде Парижа произошло массовое ДТП, виновником которого стал водитель арендованного суперкара Audi R8. Он задел 13 припаркованных машин, причём удар был такой силы, что R8 разорвало на две половины – двигатель отлетел от автомобиля на несколько метров. В аварии обошлось без пострадавших, даже водитель суперкара не получил серьезных повреждений, так как ему удалось убежать с места происшествия.

Очевидцы сняли на видео последствия столкновения. У большинства припаркованных автомобилей повреждена корма и левый бок удар пришёлся по касательной. 500-сильный мотор V10 от Audi R8 догорает в нескольких метрах от самого суперкара, а обломки раскиданы по всей ширине проезжей части.

По информации Le Parisien, голубой R8 принадлежит местной прокатной компании, которая дала его в аренду мужчине для свадебной церемонии. Виновник аварии сбежал с места происшествия, его до сох пор ищет полиция. Очевидцы же сообщают, что мужчина был не один, а с приятелями, однако официально это пока не подтверждено.

Видео: Twitter.com/Mason2901

Прокатные автомобили часто становятся участниками аварий. Например, весной этого года американец разбил родстер Chevrolet Corvette Z06 Convertible, который взял в аренду у фирмы Adventure Drives. Тогда сообщалось, что водитель был слишком молод и не имел достаточного опыта, чтобы совладать с мощным спорткаром.

Источник: Le Parisien