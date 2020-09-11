Прокатный Audi R8 развалился пополам после ДТП с 13 автомобилями

Очевидцы сняли на видео последствия столкновения. У большинства припаркованных автомобилей повреждена корма и левый бок – удар пришёлся по касательной. 500-сильный мотор V10 от Audi R8 догорает в нескольких метрах от самого суперкара, а обломки раскиданы по всей ширине проезжей части.

По информации Le Parisien, голубой R8 принадлежит местной прокатной компании, которая дала его в аренду мужчине для свадебной церемонии. Виновник аварии сбежал с места происшествия, его до сох пор ищет полиция. Очевидцы же сообщают, что мужчина был не один, а с приятелями, однако официально это пока не подтверждено.