В России отозвали старые Audi из-за проблем с подушками безопасности

В ведомстве отметили, что кампания затрагивает машины, оборудованные эйрбегами японской компании Takata с газогенератором Nadi определенного периода производства.

Производительность таких газогенераторов может быть снижена, из-за чего в случае аварии подушка безопасности водителя может раскрыться слишком медленно или вовсе не сработать. Владельцев проблемных автомобилей оповестят об отзыве по телефону или по электронной почте. Также можно самостоятельно записаться на обслуживание, сверившись со списком VIN-номеров, опубликованным на сайте Росстандарта. На отозванных Audi бесплатно проверят и при необходимости заменят неисправные эйрбеги.

Неделю назад из-за аналогичного дефекта подушек безопасности Takata в России отправили в ремонт старые Passat B5 производства 1998-1999 годов.