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11:30

Внешность «заряженного» кроссовера Audi RS Q8 рассекретили до премьеры

Фотошпионам удалось поймать легко замаскированный прототип RS Q8 на Нюрбургринге

© S. Baldauf/SB-Medien; Carscoops.com
На «Северной петле» Нюрбургринга сфотографировали «заряженный» вседорожник Audi RS Q8. По прогнозам, эта версия станет самым мощным кроссовером в линейке Audi и займет нишу между Porsche Cayenne Turbo и Lamborghini Urus.

Отличий от обычного Q8 и дизельного кросс-купе SQ8 достаточно: флагман выделяется оригинальными бамперами с огромными воздухозаборниками, низкопрофильными шинами с 22-дюймовыми дисками, парой овальных выхлопных труб, разведенных по краям заднего бампера и ярко-красными тормозами.

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Фото: S. Baldauf/SB-Medien; Carscoops.com

Дизайн интерьера пока держится в секрете: вероятно, что отличия от SQ8 по салону сведутся к более спортивным передним креслам, карбоновым и металлическим вставкам на передней панели, тоннеле и дверных картах.

Под капотом RS Q8 разместят 4,0-литровый мотор V8 с двойным наддувом, выдающий около 600 лошадиных сил и уже знакомый по моделям Porsche и Lamborghini Urus. Не исключен также вариант с гибридной силовой установкой, впервые дебютировавшей на Panamera Turbo S E-Hybrid — в таком случае отдача составит 680 лошадиных сил.

Если премьера Audi RS Q8 состоится через месяц на Франкфуртском автосалоне, то европейские продажи модели начнутся до конца года. Для российского рынка RS Q8 не анонсирован, зато в плане новых моделей на 2020 год есть версии SQ7 и SQ8 с 435-сильным дизельным двигателем.

Источник: carscoops.com