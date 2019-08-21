Внешность «заряженного» кроссовера Audi RS Q8 рассекретили до премьеры

Дизайн интерьера пока держится в секрете: вероятно, что отличия от SQ8 по салону сведутся к более спортивным передним креслам, карбоновым и металлическим вставкам на передней панели, тоннеле и дверных картах.

Под капотом RS Q8 разместят 4,0-литровый мотор V8 с двойным наддувом, выдающий около 600 лошадиных сил и уже знакомый по моделям Porsche и Lamborghini Urus. Не исключен также вариант с гибридной силовой установкой, впервые дебютировавшей на Panamera Turbo S E-Hybrid — в таком случае отдача составит 680 лошадиных сил.