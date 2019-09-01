Один из универсалов Audi RS2 пустят с молотка

Окрашенный в фирменный серебристый цвет Polar Silver автомобиль был продан в 1994 году и эксплуатировался в Италии, но затем сменил владельца и перебрался в Бельгию. В мае нынешнего года его привезли в США с пробегом 89 тысяч километров. Porsche разработала для RS2 подвеску и тормоза, а также поставила 17-дюймовые колёсные диски от модели 968 Clubsport и зеркала от 911 поколения 993.