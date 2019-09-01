Один из универсалов Audi RS2 пустят с молотка

Легендарный универсал RS2 разрабатывался Audi при помощи коллег из Porsche и в 1994 году стал первой моделью из фирменной линейки RS. Он оснащался 2,2-литровым пятицилиндровым турбомотором мощностью 315 лошадиных сил и разгонялся до 100 километров в час за 5,4 секунды. Всего с 1994 по 1996 годы был сделан 2891 экземпляр RS2. Теперь один из них можно приобрести в Колорадо.
Окрашенный в фирменный серебристый цвет Polar Silver автомобиль был продан в 1994 году и эксплуатировался в Италии, но затем сменил владельца и перебрался в Бельгию. В мае нынешнего года его привезли в США с пробегом 89 тысяч километров. Porsche разработала для RS2 подвеску и тормоза, а также поставила 17-дюймовые колёсные диски от модели 968 Clubsport и зеркала от 911 поколения 993.
В объявлении указано, что универсал был полностью обслужен в конце 2018 года, включая замену всех неисправных деталей, расходных материалов и эксплуатационных жидкостей. Кузов автомобиля также приведён в идеальное состояние, а колёса обуты в новые шины Michelin Pilot Sport. Интерьер обшит чёрной кожей и серой алькантарой. Стартовая цена Audi RS2 составляет 50 тысяч долларов.