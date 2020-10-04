Суперуниверсал Audi RS4 сделали мощнее и агрессивнее

Вмешательство в техническую начинку точечное: инженеры ABT заменили штатную выпускную систему на кастомный глушитель из нержавейки, поэтому конфигурация выхлопа поменялась — две хромированные «банки» уступили место четырём 102-миллиметровым.

Отдачу 2,9-литрового бензинового V6 увеличили с 450 лошадиных сил и 600 Нм до 530 лошадиных сил и 680 Нм, но есть менее экстремальная программа с форсировкой до 510 сил и 660 Нм. В настройки автоматической трансмиссии и полного привода quattro специалисты ABT не вмешаваются, зато есть возможность доработать шасси, заменив стабилизаторы поперечной устойчивости и установив регулируемые пружины.