Суперуниверсал Audi RS4 сделали мощнее и агрессивнее

Снаружи Audi RS4-S отличается от обычной «эр-эски» карбоновым аэрокитом ABT, включающим в себя передний сплиттер, плавники на воздухозаборниках в крыльях, диффузор, а также накладки на зеркала. Ещё одна характерная черта — 21-дюймовые легкосплавные десятиспицевые диски ABT Sport GR.
Фото: ABT Sportsline
Вмешательство в техническую начинку точечное: инженеры ABT заменили штатную выпускную систему на кастомный глушитель из нержавейки, поэтому конфигурация выхлопа поменялась — две хромированные «банки» уступили место четырём 102-миллиметровым.
Отдачу 2,9-литрового бензинового V6 увеличили с 450 лошадиных сил и 600 Нм до 530 лошадиных сил и 680 Нм, но есть менее экстремальная программа с форсировкой до 510 сил и 660 Нм. В настройки автоматической трансмиссии и полного привода quattro специалисты ABT не вмешаваются, зато есть возможность доработать шасси, заменив стабилизаторы поперечной устойчивости и установив регулируемые пружины.
Фото: ABT Sportsline
Изменения интерьера скромные: стилисты украшают переднюю панель, руль и селектор трансмиссии углеволокном и кожей; на спинках и подголовниках передних сидений наносят принты ABT и RS4-S.
Audi RS4 в прочтении ABT становится на 0,2 секунды быстрее в разгоне с места до 100 километров в час, а максимальная скорость увеличивается до 300 километров в час. Цена комплекта улучшений держится в секрете.