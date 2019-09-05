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18:21

Эволюцию Audi RS6 показали на видео

Пятиминутный ролик демонстрирует прогресс суперуниверсала Audi

© Audi
Канал Cars Evolution отразил все версии «заряженных» бизнес-универсалов Audi, вспомнил немногочисленные седаны RS6, отметил верность наддуву и сравнил динамику самых мощных версий за семнадцать лет.

Дебют ингольштадтского универсала RS6 в кузове С5 состоялся в 2002 году. Под капотом разместили 4,2-литровый V8 с двойным наддувом мощностью в 450 лошадиных сил. Два года спустя выпустили спецсерию RS6 Plus с форсированным на 30 лошадиных сил двигателем и доработанной ходовой частью.

Универсал второго поколения C6 получил 580-сильный битурбо V10 5.0 от Lamborghini и стал самым мощным автомобилем Audi на момент премьеры. Третья итерация C7 вернулась к V-образной «восьмёрке» с двумя турбокомпрессорами, «потеряла» литр рабочего объёма и 20 лошадиных сил мощности, но выиграла в динамике. Через год после рестайлинга, в 2016-м, появилось исполнение Performance с отдачей 605 лошадиных сил. В 2018 году Audi выпустила ограниченную 150 экземплярами серию Nogaro Edition мощностью 705 «лошадей».

Новый Audi RS6 Avant дебютировал в августе. В четвёртом поколении универсал перешел на умеренно-гибридную силовую установку, отдача которой составялет 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Первая «сотня» покоряется новой RS6 за 3,6 секунды, а двухсот километров в час модель достигает через 12 секунд. Максимальная скорость с опциональными пакетами может достигать 305 километров в час.

Источник: Cars Evolution