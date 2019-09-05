Эволюцию Audi RS6 показали на видео

Дебют ингольштадтского универсала RS6 в кузове С5 состоялся в 2002 году. Под капотом разместили 4,2-литровый V8 с двойным наддувом мощностью в 450 лошадиных сил. Два года спустя выпустили спецсерию RS6 Plus с форсированным на 30 лошадиных сил двигателем и доработанной ходовой частью.

Универсал второго поколения C6 получил 580-сильный битурбо V10 5.0 от Lamborghini и стал самым мощным автомобилем Audi на момент премьеры. Третья итерация C7 вернулась к V-образной «восьмёрке» с двумя турбокомпрессорами, «потеряла» литр рабочего объёма и 20 лошадиных сил мощности, но выиграла в динамике. Через год после рестайлинга, в 2016-м, появилось исполнение Performance с отдачей 605 лошадиных сил. В 2018 году Audi выпустила ограниченную 150 экземплярами серию Nogaro Edition мощностью 705 «лошадей».