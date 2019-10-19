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12:59

На продажу выставлен чипованный Audi RS6 экс-чемпиона Формулы-1

Бывший автомобиль Кими Райкконена ищет нового владельца

© https://www.nettiauto.com
«Заряженный» универсал Audi RS6, которым с 2014-го по 2017 год владел действующий пилот Формулы-1 Кими Райкконен, появился в продаже в Финляндии. За автомобиль белого цвета с пробегом 69 тысяч километров продавец хочет выручить 130 тысяч евро (около 9 миллионов 250 тысяч рублей по текущему курсу).

Audi RS6 Avant чемпиона мира 2007 года отличается от аналогичных универсалов тюнингом двигателя — четырёхлитровый V8 TFSI выдаёт 680 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, что позволяет полноприводному автомобилю набирать первую «сотню» за 3,9 секунды. Для сравнения производительность обычного Audi RS6 Avant в кузове C7 — 560 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

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Фото: https://www.nettiauto.com

Нынешний владелец RS6, житель города Котка Микко Коскивирта, говорит, что спортивный универсал Audi — лучший автомобиль, из тех, что у него были. Однако финн продаёт двухобъёмник, поскольку пора «попробовать что-то другое».

Финская пресса разузнала, что два года назад дилерский центр продавал Audi Райкконена за 134 800 евро с пробегом 35 тысяч километров. С осени 2017 года у универсала сменилось два владельца, пробег вырос почти в два раза, а цена снизилась всего на 4900 евро. Отчасти высокая цена на RS6 объясняется местной системой налогообложения: например, в Германии аналогичные машины можно купить в два раза дешевле.

Источник: Nettiauto.com