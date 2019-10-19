На продажу выставлен чипованный Audi RS6 экс-чемпиона Формулы-1

Audi RS6 Avant чемпиона мира 2007 года отличается от аналогичных универсалов тюнингом двигателя — четырёхлитровый V8 TFSI выдаёт 680 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, что позволяет полноприводному автомобилю набирать первую «сотню» за 3,9 секунды. Для сравнения производительность обычного Audi RS6 Avant в кузове C7 — 560 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.
Нынешний владелец RS6, житель города Котка Микко Коскивирта, говорит, что спортивный универсал Audi — лучший автомобиль, из тех, что у него были. Однако финн продаёт двухобъёмник, поскольку пора «попробовать что-то другое».
Финская пресса разузнала, что два года назад дилерский центр продавал Audi Райкконена за 134 800 евро с пробегом 35 тысяч километров. С осени 2017 года у универсала сменилось два владельца, пробег вырос почти в два раза, а цена снизилась всего на 4900 евро. Отчасти высокая цена на RS6 объясняется местной системой налогообложения: например, в Германии аналогичные машины можно купить в два раза дешевле.