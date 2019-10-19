На продажу выставлен чипованный Audi RS6 экс-чемпиона Формулы-1

Финская пресса разузнала, что два года назад дилерский центр продавал Audi Райкконена за 134 800 евро с пробегом 35 тысяч километров. С осени 2017 года у универсала сменилось два владельца, пробег вырос почти в два раза, а цена снизилась всего на 4900 евро. Отчасти высокая цена на RS6 объясняется местной системой налогообложения: например, в Германии аналогичные машины можно купить в два раза дешевле.