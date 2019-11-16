Дизельный универсал Audi S4 сделали динамичнее бензинового

Прибавку в динамике «европейской» Audi S4 обеспечил фирменный блок управления двигателем. Производительность трёхлитрового турбодизеля выросла с 347 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента до 384 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Кроме того, ателье предлагает набор заниженных пружин ABT Coilover и комплект стабилизаторов поперечной устойчивости. Величину изменения дорожного просвета можно варьировать в диапазоне от 15 до 40 миллиметров.