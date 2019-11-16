Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
20:20

Дизельный универсал Audi S4 сделали динамичнее бензинового

Ателье ABT доработало обновлённый S4 Avant для европейского рынка

© ABT
Немецкая мастерская ABT Sportsline представила тюнинг-пакет для рестайлинговой версии Audi S4 Avant с электрифицированным турбодизелем V6 3.0 TDI. Модернизированный универсал разгоняется с места до 100 километров в час за 4,7 секунды — на 0,2 секунды быстрее, чем бензиновой S4 Avant со штатным 354-сильным мотором V6 3.0 TSI.

Прибавку в динамике «европейской» Audi S4 обеспечил фирменный блок управления двигателем. Производительность трёхлитрового турбодизеля выросла с 347 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента до 384 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Кроме того, ателье предлагает набор заниженных пружин ABT Coilover и комплект стабилизаторов поперечной устойчивости. Величину изменения дорожного просвета можно варьировать в диапазоне от 15 до 40 миллиметров.

>
Reload
1 / 8

Фото: ABT

Внешне «заряженный» универсал от Абта можно узнать по 19- или 20-дюймовым легкосплавным двухцветным дискам ABT Sport GR, сочетающим чёрные матовые поверхности с серебристым покрытием спиц. По желанию владельца салон «эски» можно украсить вставками из углеродного волокна и кожи, добавить фирменного декора ABT и установить проекцию логотипа ателье при открывании двери.

Цена вмешательства ABT пока держится в секрете. До появления нового универсала BMW Alpina D3 тюнинговый S4 Avant фактически не имеет конкурентов на тяжёлом топливе: соперники либо уступают в динамике, либо играют в другом классе.