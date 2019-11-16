Дизельный универсал Audi S4 сделали динамичнее бензинового

Прибавку в динамике «европейской» Audi S4 обеспечил фирменный блок управления двигателем. Производительность трёхлитрового турбодизеля выросла с 347 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента до 384 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Кроме того, ателье предлагает набор заниженных пружин ABT Coilover и комплект стабилизаторов поперечной устойчивости. Величину изменения дорожного просвета можно варьировать в диапазоне от 15 до 40 миллиметров.
Фото: ABT
Внешне «заряженный» универсал от Абта можно узнать по 19- или 20-дюймовым легкосплавным двухцветным дискам ABT Sport GR, сочетающим чёрные матовые поверхности с серебристым покрытием спиц. По желанию владельца салон «эски» можно украсить вставками из углеродного волокна и кожи, добавить фирменного декора ABT и установить проекцию логотипа ателье при открывании двери.
Цена вмешательства ABT пока держится в секрете. До появления нового универсала BMW Alpina D3 тюнинговый S4 Avant фактически не имеет конкурентов на тяжёлом топливе: соперники либо уступают в динамике, либо играют в другом классе.