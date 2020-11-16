Audi SQ2 обновился и стал медленнее

Двигатель представленного два года назад SQ2 остался прежним: это двухлитровая «турбочетверка», выдающая 300 лошадиных сил (400 Нм) и оснащенная системой Audi Valvelift System (AVS), регулирующей высоту подъема выпускных клапанов для увеличения момента и снижения расхода. Двигатель потребляет 7,7 литров топлива на 100 километров и вписывается в экостандарт Евро-6. Скорости 100 километров в час кроссовер достигает за 4,9 секунды, а максимальная скорость составляет 250 километров в час.

Мотор агрегатируется с семидиапазонной роботизированной коробкой S-tronic с «длинной» седьмой передачей и системой полного привода quattro с электрогидравлической многодисковой муфтой. Вес сцепления с обновлением удалось уменьшить почти на один килограмм.