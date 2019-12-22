Дизельный Audi SQ7 форсировали до 510 лошадиных сил

Немецкие тюнеры выпустили для Audi SQ7 новый блок управления двигателем, который увеличивает мощность 4-литрового дизельного V8 с парой турбокомпрессоров и 48-вольтовым электрическим нагнетателем, с 435 до 510 лошадиных сил. Вдобавок «заряженный» кроссовер теперь может похвастать выросшим с 900 до 970 Н·м крутящим моментом.
К сожалению, остаётся только догадываться, как прирост мощности и момента повлиял на динамические характеристики SQ7, потому что в ABT решили об этом не сообщать. «Обычная» версия кроссовера разгоняется до 100 километров в час за 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 километров в час. Для тюнингового SQ7 также доступна выхлопная система ABT Sound Control с регулировкой громкости звука. В дополнение к увеличенной мощности под капотом ABT также предлагает установить на кроссовер соответствующие колёса.
Модель Sport GR доступна в глянцевом или матовом чёрном цвете, HR Aero — в дымчатом, а HR-F — в серебристом. В следующем году для SQ7 также будет доступен фирменный аэродинамический обвес, в комплект которого входят новые бамперы, накладки на пороги и расширители колёсных арок. Для украшения интерьера придумана новая кнопка запуска двигателя с подсветкой логотипа ABT.