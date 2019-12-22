Дизельный Audi SQ7 форсировали до 510 лошадиных сил

К сожалению, остаётся только догадываться, как прирост мощности и момента повлиял на динамические характеристики SQ7, потому что в ABT решили об этом не сообщать. «Обычная» версия кроссовера разгоняется до 100 километров в час за 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 километров в час. Для тюнингового SQ7 также доступна выхлопная система ABT Sound Control с регулировкой громкости звука. В дополнение к увеличенной мощности под капотом ABT также предлагает установить на кроссовер соответствующие колёса.