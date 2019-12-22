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12:00

Дизельный Audi SQ7 форсировали до 510 лошадиных сил

Немецкое ателье ABT выпустило для кроссовера пакет доработок

Александр Пономарев
Тюнинговое ателье АВТ разработало для обновлённого дизельного кроссовера Audi SQ7 комплект для повышения мощности двигателя и новые колёса.

Немецкие тюнеры выпустили для Audi SQ7 новый блок управления двигателем, который увеличивает мощность 4-литрового дизельного V8 с парой турбокомпрессоров и 48-вольтовым электрическим нагнетателем, с 435 до 510 лошадиных сил. Вдобавок «заряженный» кроссовер теперь может похвастать выросшим с 900 до 970 Н·м крутящим моментом.

К сожалению, остаётся только догадываться, как прирост мощности и момента повлиял на динамические характеристики SQ7, потому что в ABT решили об этом не сообщать. «Обычная» версия кроссовера разгоняется до 100 километров в час за 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 километров в час. Для тюнингового SQ7 также доступна выхлопная система ABT Sound Control с регулировкой громкости звука. В дополнение к увеличенной мощности под капотом ABT также предлагает установить на кроссовер соответствующие колёса.

Модель Sport GR доступна в глянцевом или матовом чёрном цвете, HR Aero в дымчатом, а HR-F в серебристом. В следующем году для SQ7 также будет доступен фирменный аэродинамический обвес, в комплект которого входят новые бамперы, накладки на пороги и расширители колёсных арок. Для украшения интерьера придумана новая кнопка запуска двигателя с подсветкой логотипа ABT.