Audi в 2028 году выпустит электрический спорткар с решеткой в виде усов Чаплина

В интервью профильным изданиям глава Audi подчеркнул, что Concept C — это «серьезный продукт», и в компании все «спокойны за его будущее». Во внутреннем письме сотрудникам Дёлльнер также развеял сомнения, подтвердив плодотворное сотрудничество с Porsche в разработке высокопроизводительных электромобилей.

Хотя новая модель не станет прямым наследником Audi TT, в компании рассчитывают, что по влиянию на имидж бренда она будет сопоставима с легендарным предшественником.

Серийный спорткар будет построен на платформе PPE с оригинальной компоновкой батареи в центральной части кузова. Автомобиль получит новый дизайн в фирменном стиле Audi с акцентом на дорогие материалы, а в салон вернутся физические кнопки — без гигантских экранов. Должна появиться вертикальная решетка в передней части кузова. Этот элемент уже окрестили в сети «усами Чаплина».

Предполагаются версии с задним приводом и более мощная полноприводная модификация.

