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14:55

В России отзывают неуправляемые Audi Q7, Q8 и Volkswagen Touareg

Ремонт требуется 24 внедорожникам Volkswagen и 32 кроссоверам Audi

Audi Q8
Лиза Будрина
В России объявили отзыв вседорожников Audi Q7, Q8 и Volkswagen Touareg, в которых обнаружили один и тот же дефект рулевого управления. В сервисные центры направят Q7 и Q8, реализованные с 2016 по 2020 год, а также «Туареги», проданные за последние два года.

Причиной отзыва стала вероятность того, что из-за ошибки в процессе доработки было неправильно выполнено резьбовое соединение промежуточного вала к рулевому механизму. Из-за этого работа рулевого механизма может быть нарушила или, другими словами, автомобили будут неуправляемыми. Причем бортовой компьютер не предупредит водителя о потере управления с помощью контрольной лампы на приборной панели.

В рамках отзывной кампании на указанных кроссоверах и внедорожниках бесплатно заменят резьбовое крепление.

Это уже второй отзыв Audi Q7 и Q8 за последний месяц. 26 марта на сайте Росстандарта появилось объявление о начале сервисной кампании, затрагивающей 246 экземпляров этих моделей. Причиной отзыва послужили трещины, которые могут появиться на поперечине спинки водительского кресла.

Источник: Росстандарт