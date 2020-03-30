В России отзывают неуправляемые Audi Q7, Q8 и Volkswagen Touareg

Причиной отзыва стала вероятность того, что из-за ошибки в процессе доработки было неправильно выполнено резьбовое соединение промежуточного вала к рулевому механизму. Из-за этого работа рулевого механизма может быть нарушила или, другими словами, автомобили будут неуправляемыми. Причем бортовой компьютер не предупредит водителя о потере управления с помощью контрольной лампы на приборной панели.

В рамках отзывной кампании на указанных кроссоверах и внедорожниках бесплатно заменят резьбовое крепление.