В России отзывают неуправляемые Audi Q7, Q8 и Volkswagen Touareg

Причиной отзыва стала вероятность того, что из-за ошибки в процессе доработки было неправильно выполнено резьбовое соединение промежуточного вала к рулевому механизму. Из-за этого работа рулевого механизма может быть нарушила или, другими словами, автомобили будут неуправляемыми. Причем бортовой компьютер не предупредит водителя о потере управления с помощью контрольной лампы на приборной панели.
В рамках отзывной кампании на указанных кроссоверах и внедорожниках бесплатно заменят резьбовое крепление.
Это уже второй отзыв Audi Q7 и Q8 за последний месяц. 26 марта на сайте Росстандарта появилось объявление о начале сервисной кампании, затрагивающей 246 экземпляров этих моделей. Причиной отзыва послужили трещины, которые могут появиться на поперечине спинки водительского кресла.