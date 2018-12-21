Итальянцы построят вседорожный универсал Audi A8 allroad

Под капотом Audi A8 Allroad установлен 6,3-литровый атмосферный W12 мощностью 500 лошадиных сил и 625 Нм крутящего момента. Тяга передается на все колеса через восьмидиапазонный «автомат». С места до «сотни» обычный Audi A8 L W12 способен разгоняться за 4,7 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.

Самый большой серийный универсал семейства allroad — Audi A6 allroad quattro — доступен в России по цене 4 390 000 рублей. Вседорожник предлагается с бензиновым турбомотором 3.0 TFSI (333 силы, 440 Нм момента) и семиступенчатым «роботом» S tronic. До «сотни» универсал разгоняется за 5,3 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.