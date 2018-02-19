Названы российские цены на новый седан Audi A8

Дилерские центры Audi начали прием заказов на флагманский седан A8 нового поколения. На российском рынке модель, ставшая умеренным гибридом, будет доступна в двух модификациях — со стандартной и удлиненной колесной базой. Стоимость – от 5 935 000 рублей. Поставки машин покупателям запланированы на март.

Audi A8 оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входят трехлитровый бензиновый двигатель V6 TFSI мощностью 340 лошадиных сил (500 Нм), стартер-генератор с ременным приводом, питающийся от 48-вольтовой бортовой энергосети, и компактная литий-ионная батарея. Коробка — восьмидиапазонный «автомат».

В список стандартного оснащения A8 входит система полного привода quattro, адаптивная пневмоподвеска, светодиодные фары, двузонный климат-контроль и подогрев передних сидений. Оционально для модели будут доступны лазерная головная оптика, активная подвеска, подстраивающаяся под характер дорожного полотна, сиденья с массажем, а также съемный планшет для задних пассажиров, позволяющий управлять различными функциями автомобиля.

В состав пакета безопасности седана войдет более 40 ассистирующих систем. В том числе, автопарковщик, функция обнаружения и контроля транспортных средств, двигающихся в поперечном направлении, а также функция автономного управления машиной на скорости до шести километров в час на стоянках. При этом водитель может находиться вне автомобиля.

Удлиненную версию седана Audi A8 L 55 TFSI, цена которой составит минимум 6 715 000 рублей, дополнительно можно будет укомплектовать электрорегулируемыми задними сиденья, четырехзонным климат-контролем, автодоводчиками дверей и солнцезащитными шторками с электроприводом.

Audi представила флагманский A8 нового поколения летом 2017 года. Модель получила систему автопилотирования в пробках, подвеску, способную приподнимать кузов перед ДТП и колеса перед неровностями, функцию массажа ступней пассажиров второго ряда и совершенно новый дизайн интерьера.

Для сравнения, 326-сильный седан BMW 740Li xDrive стоит от 6 790 000 рублей, а 367-сильный Mercedes S 450 4Matic с удлиненной колесной базой обойдется почти в 7 миллионов рублей.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?