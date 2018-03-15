Audi разработает четырехдверное электрическое грантуризмо

Компания Audi к 2020 году выпустит четырехдверную электрическую модель, которая будет называться e-tron Gran Turismo. Об этом было официально объявлено на ежегодной конференции марки, посвященной ее финансовым результатам за прошлый год.

Новинка станет первым электрокаром, разработанным спортивным подразделением Audi Sport. Как заявили в Audi, автомобиль будет «очень динамичным» и получит высокомощную силовую установку. Подробностей о технической начинке машины пока нет. На данный момент опубликован лишь один тизер будущего «гранд-турера».

Сборку Audi e-tron Gran Turismo наладят на предприятии марки, расположенном в 240 километра к западу от Ингольштадта. О приоритетных рынках для модели тоже ничего не известно, однако предполагается, что первым странами, где появится электрический «гранд-турер», станет Китай и США.

Новинка станет частью большой эколинейки бренда, которая к 2025 году расширится до 20 моделей. В компании рассчитывают, что в ближайшем будущем на электрические и гибридные машины придется треть от всех мировых продаж Audi.

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