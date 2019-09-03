Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:30

Стали известны российские цены на новый Audi Q3

Первые кроссоверы появятся у дилеров в октябре 2019 года

Российский офис Audi объявил о начале приема заказов на новый Q3. Кроссовер предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор, а также в специальном исполнении Start Edition с расширенным списком базового оборудования. Цены на новинку начинаются от 2 253 000 рублей.

В Россию новый Audi Q3 приехал в двух модификациях: 35 TFSI (1.4 TFSI, 150 сил) и 40 TFSI quattro (2.0 TFSI, 180 сил). Младший агрегат сочетается с шестидиапазонным, а старший — с семидиапазонным преселективным «роботом» S Tronic. Сначала в продаже появятся машины со 150-сильным 1.4 TFSI.

>
Reload
1 / 5

В стандартное оснащение нового Q3 входят светодиодные фары, 17-дюймовые колеса, цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым экраном, подогрев передних сидений и информационно-развлекательный комплекс MMI Radio plus с поддержкой Bluetooth. За доплату можно получить электропривод двери багажника, круиз-контроль, парковочного ассистента и USB-разъёмы для задних пассажиров.

Для кроссовера также предусмотрены стайлинг-пакеты Design и Sport с особым декором и 18-дюймовыми колесами, а также Design Style с отделкой салона кожей и алькантарой. Приуроченная к старту продаж версия Start Edition отличается двумя новыми цветами экстерьера — оранжевым Pulse Orange и синим Turbo Blue, наличием дизайнерских пакетов и расширенным списком оборудования. Такие машины оборудованы, например, цифровой «приборкой» Audi Virtual cockpit и контурной подсветкой салона.

Начальная цена Audi Q3 Start Edition — 2 490 000 рублей. Первые автомобили появятся у дилеров в октябре этого года.