Стали известны российские цены на новый Audi Q3

Для кроссовера также предусмотрены стайлинг-пакеты Design и Sport с особым декором и 18-дюймовыми колесами, а также Design Style с отделкой салона кожей и алькантарой. Приуроченная к старту продаж версия Start Edition отличается двумя новыми цветами экстерьера — оранжевым Pulse Orange и синим Turbo Blue, наличием дизайнерских пакетов и расширенным списком оборудования. Такие машины оборудованы, например, цифровой «приборкой» Audi Virtual cockpit и контурной подсветкой салона.

Начальная цена Audi Q3 Start Edition — 2 490 000 рублей. Первые автомобили появятся у дилеров в октябре этого года.