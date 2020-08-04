Купеобразный Audi Q5 сфотографировали без камуфляжа

Ожидается, что Q5 Sportback получит богатое стандартное оснащение и несколько необычных функций от Q5, например, выбор одного из трёх режимов работы задних фонарей, которые выполнены по технологии OLED следующего поколения и состоят из трех модулей по шесть сегментов в каждом. От Q5 новинка унаследует 12,3-дюймовую панель приборов и экран мультимедийной системы диагональю 10,1 дюйма.

Что касается моторов, то они, скорее всего, будут унифицированы с тем же Q5, включая умеренно-гибридную силовую установку на основе нового 204-сильного дизеля 2.0.