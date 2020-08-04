Купеобразный Audi Q5 сфотографировали без камуфляжа

Ожидается, что Q5 Sportback получит богатое стандартное оснащение и несколько необычных функций от Q5, например, выбор одного из трёх режимов работы задних фонарей, которые выполнены по технологии OLED следующего поколения и состоят из трех модулей по шесть сегментов в каждом. От Q5 новинка унаследует 12,3-дюймовую панель приборов и экран мультимедийной системы диагональю 10,1 дюйма.
Что касается моторов, то они, скорее всего, будут унифицированы с тем же Q5, включая умеренно-гибридную силовую установку на основе нового 204-сильного дизеля 2.0.
autohome.com.cn
Из-за купеобразного кузова и, соответственно, сильно заваленных задних стоек, в салоне Q5 Sportback будет ощутимо меньше места, чем в стандартном Q5. Уменьшится и объём багажника.
Основными конкурентами модели на рынке станут Mercedes-Benz GLC Coupe и BMW X4, которые стоят в России от 4,2 миллиона и 3,9 миллиона рублей соответственно. Если судить по тому, что на российском рынке предложен Q3 Sportback, то и Q5 Sportback рано или поздно доберётся до нашей страны.